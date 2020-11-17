英利-KY Q4有望維持Q3旺季水準 明年高階品牌挹注營運

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 今 (17) 日指出，在中國車市走出谷底後，第四季表現有望維持第三季的旺季水準，展望 2021 年，仍看好高階車品牌北京奔馳和沃爾沃 (Volvo) 成長力道，訂單挹注可期，法人估計，明年英利營收有望成長 5-10%。

英利指出，前三季中國整體車市衰退 14%，不過，奔馳今年以來在中國成長 5%，優於市場表現，展望明年，仍樂觀看待奔馳和沃爾沃等高階歐系品牌的成長潛力。

另一方面，英利持股 96.5% 的中國子公司長春英利 A 股上市申請案，已獲中國證管會審議通過，將成台灣汽車零組件業者子公司在中國掛牌的首例，英利預計，最快有望明年第一季掛牌。

英利積極於新能源車領域布局，客戶主要為一汽大眾、沃爾沃和蔚來等，以沃爾沃為目前新能源車產品的最大客戶，且陸續與其簽訂相關產品供應長約，英利表示，目前電動車產品占營收比重僅 4%，預估明年將達 12%。

隨著汽車輕量化需求提升，法人看待，英利將持續拓展其他汽車品牌潛在客戶，有助挹注新營收動能。

整體來看，法人認為，中國車市谷底已過，且英利前兩大客戶一汽大眾和北京奔馳市場地位佳，再加上持續改善生產效率、新能源車產品出貨量提升，未來營運成長動能無虞。

英利前三季稅後純益 2.6 億元，年減約 46%，每股純益 (EPS)2.2 元，其中，第三季每股純益達 1.75 元，創 6 個季度以來高點，顯示已逐漸從營運谷底回穩。