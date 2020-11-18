〈美股盤後〉特斯拉逆勢上漲 四大指數集體收黑

週二 (17 日) 美國新冠危機持續惡化，新一輪經濟封鎖威脅越來越大，零售銷售數據疲弱，原油、美元、金價皆下滑，美股自昨日收盤高點回落，道瓊收跌逾 160 點。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，美國經濟仍需走很長一段路要走，才能從新冠大流行中完全恢復，再度呼籲國會通過新一輪刺激法案，幫助美國受困企業和失業者。

美國參議院多數黨領袖麥康奈爾週二表示，他願意接受一項 5000 億美元的新刺激方案，以減輕疫情帶來的經濟痛苦，但他尚未與拜登或眾院民主黨人討論。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5520 萬例，死亡數突破 133 萬例。

美國累計確診超過 1,120 萬例，累計死亡數超過 24.7 萬。美國俄亥俄州、伊利諾伊州和賓夕法尼亞州制定了新的防疫措施。

週二 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 167.09 點，或 0.56%，收 29,783.35 點。

標普 500 指數下跌 15.56 點，或 0.43%，收 3,611.35 點。

那斯達克指數下跌 24.79 點，或 0.21%，收 11,899.34 點。

費城半導體指數下跌 22.02 點，或 0.86%，收 2,548.96 點。

標普 11 大板塊僅能源和房地產板塊收紅，公用事業、醫療保健領跌。(圖片：finviz)

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.76%；臉書 (FB-US) 下跌 1.42%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.28%。

道瓊 30 檔成分股亦漲跌互見。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 暴跌 9.63%；波音 (BA-US) 上漲 3.78%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.54%；salesforce (CRM-US) 上漲 2.51%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.17%。

費半成分股多收低。AMD (AMD-US) 下跌 0.44%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.43%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.69%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.22%；美光 (MU-US) 上漲 0.21%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.50%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。

焦點個股消息

自 2018 年收購線上藥局 PillPack 後後，電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週二 (17 日) 終於在美國推出線上藥局服務，亞馬遜股價上漲 0.15% 至每股 3,135.66 美元。

然而，亞馬遜的線上藥局服務消息重擊對手 CVS Health (CVS-US) 下跌 8.59%、Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 下跌 9.63%。

特斯拉 (TSLA-US) 即將在年底前納入標普消息傳出後，特斯拉股價週二大漲逾 8% 至每股 441.61 美元。

沃爾瑪 Q3 美國同店銷售額增長 6.4% 在線銷售額增長 79%，沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.17% 至每股 149.37 美元。

高盛 (GS-US) 收漲 1.03%，盤後下跌近 0.05%，外媒報導，高盛正計畫進行第二輪裁員。

經濟數據

美國 10 月零售銷售年增率報 5.7%，前值 5.3%

美國 10 月零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值自 1.9% 下修至 1.6%

美國 10 月工業產出月增率報 1.1％，預期 1.0%，前值自 - 0.6% 上修至 - 0.4%

美國 10 月產能利用率報 72.8％，預期 72.3%，前值自 71.5% 上修至 72.0%

美國 11 月 NAHB 房產市場指數報 90，預期 85.0，前值 85.0

華爾街分析

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 稱，這將是疫苗與病毒的對抗，反覆無常，直到疫苗正式推出。這就像站在山谷邊，我可以俯視，看到不斷增加的病例，或者我可以看到對面即將問世的疫苗。

StoneX 全球市場策略 Yousef Abbasi 表示，市場發現自己似乎處於一個尷尬的時刻，因為投資者試圖權衡近期新冠疫情趨勢和經濟未來幾個月將非常艱難的可能性，以及疫苗研發的樂觀情緒和進展。