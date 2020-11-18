蔚來第三季營收大增146% 盤後股價自重挫7%中大幅反彈

周三 (18 日) 中國造車新勢力之一的蔚來汽車公布第三季業績，營收人民幣 45.26 億元，預期人民幣 43.8 億元，年增 146%；淨損人民幣 10.47 億元，去年同期則是淨損人民幣 25.217 億元。稀釋後每 ADS 虧損為人民幣 0.98 元，去年同期為虧損人民幣 2.48 元。

蔚來在營收出超預期，虧損持續縮小的帶動下，美股盤後一度重挫 7%，但隨即跌幅縮小至不到 2%。

資料來源: investing.com

第三季財務重點摘要：

營收人民幣 45.26 億元，年增 146%。

毛利率為 12.9%，去年同期 - 12.1%，今年第二季 8.4%。

淨損人民幣 10.47 億元，去年同期淨損人民幣 25.217 億元。

稀釋後每 ADS 虧損人民幣 0.98 元，去年同期虧損人民幣 2.48 元。

第三季汽車部門重點摘要：

營收人民幣 42.7 億元，年增 146%。

毛利率 14.5%，去年同期 - 6.8%，第二季 9.7%。

淨損人民幣 10.47 億元，去年同期淨損人民幣 25.217 億元。(四捨五入後與上述公司整體數據相當。)

調整後淨損人民幣 9.98 億元，去年同期淨損人民幣 24.51 億元。(non-GAAP)

稀釋後每 ADS 虧損為人民幣 0.98 元，去年同期為虧損人民幣 2.48 元。

調整後每 ADS 虧損為人民幣 0.82 元，預期虧損人民幣 1.22 元，去年同期為虧損人民幣 2.38 元。(non-GAAP)

資料來源: 蔚來官網

第三季蔚來交車數量達 12206 輛，去年同期交車數量為 4799 輛，今年第二季交車數量 10331 輛。

2020 年 10 月份，ES8、ES6 和 EC6 的交車數量 5055 輛，年增 100.1%。截至 2020 年 10 月 31 日止，ES8、ES6 和 EC6 的累計交車數量達 63343 輛。

營運展望

公司預估第四季營收介於人民幣 62.6 億元～人民幣 64.4 億元間，年增率約 119.7%～126%，季增率約 38.3%～42.2%。此外預計第四季交車數量介於 1.65 萬～1.7 萬輛間，年增率約 100.6%～106.7%，季增率約 35.2%～39.3%。

NIO 財務長奉瑋表示，隨著 2020 年第三季的交車數量再創歷史新高，再加上平均售價，材料成本和製造效率的提升，蔚來的汽車利潤率提高到 14.5%。此外，蔚來從第二季的營運活動中取得正的現金流。

另一方面，今年第三季的研發費用為人民幣 5.9 億元，年減 42%，較第二季上升 8.4%。呈現年減的主因在於去年第三季 EC6 和第四季推出的全新 ES8，導致設計和開發成本增加。

