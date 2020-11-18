SEC緊急部署！中企退市提案年底前出爐

週二 (17 日) 多家外媒引述消息人士表示，美國證券交易委員會 (SEC) 正在起草讓中企退市的一項緊急計劃。

收緊上市規則遏制中企海外圈錢，成為美中貿易角力焦點之一，自瑞幸咖啡、愛奇藝、好未來教育 (TAL)、跟誰學 (GSX) 和萬國數據 (GDS) 等中企接連爆出做假帳、詐欺投資人，中概股信任危機不斷引爆。

外媒引述消息人士透露，美國證券交易委員會 (SEC) 正在迅速採取行動，打算於現任 SEC 主席 Jay Clayton 年底卸任前提出一項法規提案，SEC 提議將要求納斯達克和紐約證券交易所 (NYSE) 承擔責任，要求其遵守審計檢查制度，要求那些不遵守美國審計規則的企業下市。

今年 5 月美國參議院通過一項無異議的法案，要求 SEC 開始將未經美國監管機構審計的中企退市。

該提案可能會在 12 月發布以徵詢公眾意見，該提案將解決適用於在美國上市的中企，但不太可能在川普任期結束 (1 月 20 日) 前最終確定，這些法規可能要等到拜登任期內 (2022 年 1 月) 才能生效，以防止市場受到干擾。

截稿前，SEC 對此消息不予置評。