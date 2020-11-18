基金經理人看多情緒激增 美銀警告疫苗利多後的逃命波　

繼美國總統大選落幕以及疫苗好消息後近期的市場一片歡騰，美國銀行 (BofA) 的調查顯示，手握 5260 億美元資金的基金經理人現階段的看多情緒高漲，「做頭過程正在進行中」，已經到了脫手風險資產的時候。

據美銀 11 月 6 日至 12 日訪問 190 名掌管 5260 億美元的基金經理人進行每月調查顯示，目前這些投資人對股價的上漲感到樂觀，股票配置躍升至 2018 年 1 月以來最高水平。

基金經理人對市場樂觀情緒程度 (圖: BofA)

美銀警告疫苗利多後的賣壓，策略師 Michael Hartnett 團隊在周二 (17 日) 發布的報告中表示，「類股輪動可能會在第四季繼續發生，但未來幾週或幾個月應該『看到疫苗就賣出』(sell the vaccine)，因為目前已經接近『完全看多』」，隨著投資人對股票的樂觀情緒急劇上升，「做頭過程」 (Topping Process) 正在進行當中。

根據美國銀行的數據，11 月投資人對股票的比重增持淨成長 46%，已接近「極端牛市」，對沖基金機構也維持較高的股票曝險達 41%。

這些基金經理人股市中主要增持波動率高的資產，如小型股、價值股、銀行和新興市場股票，並同時從債券和大宗商品中撤資，現金持有量也跌至 2015 年 4 月以來最低水平。

190 位基金經理人資產配置變化 (圖: BofA)

在經濟成長方面，受訪投資人中有 91% 的人認為未來 12 個月經濟會好轉，有 66% 的人則認為全球經濟處於衰退的初期階段，是自 2002 年以來基金經理人對經濟成長預期最為樂觀的階段。

儘管新冠肺炎再度爆發仍然是最大的尾部風險，但由於近期疫苗報捷，美銀調查的基金經理人預估未來有效的疫苗將於 2021 年 1 月中旬問世，較先前預估提前一個月。

此外，美銀的報告也發現，有 6% 的基金經理人承受風險高於正常水平，而股票配置中美股增加 4 個百分點，歐洲區股票下降 8 個百分點，新興市場的曝險則持續增加，有 36% 投資人加碼新興市場股票。

展望未來，有 73% 的投資人認為未來殖利率曲線將更加陡峭，24% 的投資人預估未來價值股表現將優於成長股，創 2019 年 2 月以來最高，而新興市場、標普 500 指數與原油將是明年優於大盤的標的。