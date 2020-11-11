類股輪動價值股奪主導權 華爾街聚焦這20檔價值股

作為美股今年反彈的主要動能成長股股價已高，隨著周一 (9 日) 疫苗利多消息傳出，市場轉進今年來表現落後的價值股，Marketwatch 以政府支出與價值股估值兩大論點，整理出 8 成以上華爾街分析師看好的 20 檔價值股。

政府支出

財經 Marketwatch 專欄作家 Michael Brush 曾於 10 月時表示，在 11 月美國總統大選後，價值股有蓄勢待發之勢，1980 年至 2016 年歷次總統大選半年過後，價值股報酬率都超越成長股，而且平均報酬率多出 1 倍以上，原因之一就是政府支出傾向擴大。

今年參議院結果需等到明年 1 月喬治亞州再選，才能知道由共和黨保持優勢，還是由民主黨實現拿下參、眾兩院的「藍色浪潮」。

儘管如此，就算最後共和黨仍保留參議院控制權，政府推出新一輪紓困案的可能性仍高，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 此前表示接下來紓困案是首要任務，將會盡快與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 協商。

雖然共和黨提出的小規模紓困案與民主黨的大規模訴求有所差異，但由於佩洛西對紓困案規模的堅持，以及過往拜登與麥康奈爾談判成功的經驗，美國仍有可能推出大規模紓困案。

價值股估值

另一方面，近期美股的成長類股的高估值令投資人躊躇不前，以羅素 1000 成長股指數 (RLG) 與羅素 1000 價值股指數 (RLV ) 來看，成長股不管在帳面價值、預期成長率以及報酬率表現都高於價值股。

羅素 1000 價值股與成長股指數日報酬變化 (圖: Marketwatch)

若觀察 iShares 羅素 1000 成長與價值型 ETF 的前五大成分股，並比較五檔股票的預估本益比，可以發現成長型 ETF(如下圖上半部) 前五大成分股佔比佔資產配置將近 4 成，且預估本益比都較去年大增。

而價值型 ETF(如下圖下半部) 前五大成分股佔比不到 1 成，這些成分股預估本益比皆沒什麼變化，估值仍較低，僅迪士尼因為 Disney+ 串流平台成長潛力受到市場青睞，預估本益比成長近一倍。

iShares 羅素成長型與價值型 ETF 前五大成分股預估本益比年比比較 (圖: Marketwatch & 鉅亨網製表)

MarketWatch 從羅素 1000 價值指數成分股篩選，以下 20 檔價值股是據 FactSet 調查至少 5 位分析師追蹤中、獲得 80% 以上分析師認為值得買進或持平，並認為未來 12 個月具強大上漲潛力的股票，如下圖。