攻防未完！川普提名爭議Fed理事未在參院過關 疫情擾亂表決

美國總統川普提名保守經濟學家薛爾頓 (Judy Shelton) 為聯準會 (Fed) 理事的爭議人事案拖延一年多，周二 (17 日) 在共和黨占過半優勢的參議院仍未能闖關成功，不只讓川普遇挫，也打擊參院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)。但有兩名參議員因為自主隔離而缺席，不久後還需再次表決。

在民主黨一致反對的情況下，共和黨因為兩名參議員自主隔離，最終未能掌握足夠票數，以 50 票對 47 票決定不推進薛爾頓的人事案。在表決之前，共和黨猶他州參議員羅姆尼 (Mitt Romney) 和緬因州的 Susan Collins 已表態反對。

66 歲的薛爾頓曾擔任川普經濟顧問，支持回歸金本位制，意味著會限縮 Fed 影響通膨和就業的能力，她也曾反對聯邦存款保險 (FDIC)，質疑中央銀行存在必要性，爭議不小。

表決變數多

不過麥康奈爾改採技術性策略投下反對票，留下日後表決的餘地。

假如兩名支持薛爾頓人事案、但正在隔離的參議員中有一人結束隔離，就能再次交付表決。不過兩人多久後能重返國會山莊並不清楚，而且下周就是感恩節假期，可能要到 12 月初才能安排表決。

再次表決結果若為 50 票支持對 50 票反對，將由現任副總統彭斯 (Michael Pence) 投下決勝票。

然而此事也還有變數，由於今年大選中，亞歷桑那州共和黨參議員 Martha McSally 在特別選舉遭民主黨的 Mark Kelly 奪下席位，若投票無法趕在 Kelly 12 月初宣誓就職之前進行，共和黨等於再失一張關鍵支持票。

參眾兩院陸續有議員染疫

87 歲的愛荷華議員 Chuck Grassley 是因自主隔離而缺席投票的其中一名共和黨議員。參院表決結果出爐後，Grassley 宣布自己的檢測結果呈現陽性，確診感染新冠病毒。

疫情已經在國會山莊構成隱憂，周一至少兩名眾議員檢測結果為陽性，還有一名眾議員宣布自主隔離。