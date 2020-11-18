亞馬遜線上藥局究竟傷了誰？不是CVS、Walgreens 而是這家

亞馬遜 (AMZN-US) 週二 (17 日) 推出線上藥局服務「Amazon Pharmacy」正式進軍藥品零售市場，藥品連鎖店 CVS(CVS-US) 和 Walgreens(WBA-US) 分別重挫 8.6% 和 9.6%，亞馬遜則僅以 0.2% 微揚作收。

亞馬遜會員可以享受額外折扣服務及 2 天的免費到貨服務、配備藥劑師的服務熱線，且提供折扣卡給未投保的消費者，最後一項功能直擊近期上市的 GoodRx Holdings (GDRX-US)，令其應聲崩跌 22.5%。

藥局方面，除了 CVS 和 Walgreens 重挫，其他較小型業者 Rite Aid (RAD-US) 暴跌 16.3%，甚至藥品分銷商 AmerisourceBergen (ABC-US)、McKesson (MCK-US) 和 Cardinal Health (CAH-US) 也遭亞馬遜大軍血洗，因為交易者斷定亞馬遜會衝擊到供應鏈。

投資者過度反應了

事實上亞馬遜 2 年前收購 PillPack 就已一腳踏進藥品零售業務，就算週二宣布免費運送服務和折扣卡，事實上也沒有多出什麼 CVS 和 Walgreens 所沒有的服務。瑞銀分析師 Eric Sheridan 認為亞馬遜此舉增加了 Prime 會員計畫的價值，且可以囊括其會員更多的支出。

美國證券分析師 Michael Cherny 週二指出，郵購僅佔所有處方藥銷售額的 20％。 CVS 和 Walgreens 正在擴大他們的高接觸服務，將商店打造成由醫療專業人員組成的保健站，通過收購 Aetna，CVS 可以整合其保險到零售的服務，因此 Cherny 仍給予「買進」評級。

Walgreens 透過與 VillageMD 醫療診所的合作關係也有所進展，但較為緩慢，所以 Cherny 給予「遜於大盤」的評級。

GoodRx 最慘

瑞銀 Sheridan 認為，亞馬遜 Amazon Pharmacy 首當其衝的就是藥品折扣卡公司 GoodRx。

9 月下旬甫上市的 GoodRx 專為用戶處方藥找尋折扣價，由臉書 (FB-US) 資深員工 Doug Hirsch 和軟體工程師 Trevor Bezdek 在 2011 年創立 。

GoodRx 先和連鎖藥店 CVS、Target、Walgreens、Kroger 和沃爾瑪等成立夥伴關係，再與藥劑福利管理公司如 Express s 和 Caremark 以及製藥廠結盟，讓客戶可從全國 7 萬家藥店找到實時價格。

瑞銀 Sheridan 上個月給予 GoodRx 股票「買進」評級，然而他週二也承認，亞馬遜為 Prime 會員提供的 InsideRx 折扣計畫，確實成了 GoodRx 的頭號威脅，可能衝擊到 GoodRx 的成長和顧客獲取量。