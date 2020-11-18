台股攻上「萬三」新高 老字號台股基金每月吸引逾7千人申購

台股指數屢屢帶量創新高，也讓台股基金買氣買氣雨露均霑，根據投信投顧公會統計，台股基金中定期定額買氣最旺的前五大基金，清一色都是成立超過 10 年以上老字號台股基金，包括保德信高成長、統一大滿貫、國泰中小成長、群益馬拉松等，每月定時定額申購人數至少在 7600 人以上，預期在台股交易熱絡激勵下，定期定額申購台股基金人數有望再上一層樓。

保德信投信分析，台股今年以來漲勢名列前茅，漲幅超過一成，在全球主要市場中僅次於中國、美股與韓股，台股漲勢亮眼有助於提振台股基金整體買氣。

而買氣暢旺的老字號台股基金，成立時間最短至少 18 年，最長也有 26 年，而操盤經理人經歷多次台股多空景氣循環，績效往往能維持優於同類型基金的水準，推估是受投資人青睞的原因。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，在半導體龍頭股帶動下，台股不斷改寫新高點位，除了科技股，先前股價沉寂許久、基期偏低傳產，包括消費、航空類股，以及金融相關類股也開始上演補漲行情。

從長線來看，不論是 5G、高速運算等新科技趨勢持續發展，應用面也日趨擴大，這些趨勢所推動的半導體及電子元件需求，仍將是推升台股的主要推手，特別是台灣半導體大廠在國際間具有難以撼動的領先地位，隨著半導體、電子零組件等相關產業需求持續成長的態勢下，台股指數有機會持續向上挑戰新高。

葉獻文表示，全球主要央行的貨幣寬鬆政策，讓金融市場維持長期超低利率環境，更加凸顯台股高殖利率的優勢，平均殖利率 3.5% 到 4% 長期優於鄰近國家，且台灣企業不乏基本面支撐，儘管全球市場仍可能因為訊息雜音而出現波動，但股利率優勢料將吸引外資優先挹注台股市場。