〈台股盤中〉股王接棒權王發動攻勢 漲近百點 中小股百花齊放

台股指數今 (18) 日適逢台指期結算，在多頭積極進場之下，再度開高走高，以上漲 35 點開出後，持續擴大漲點，一度大漲近百點，盤中最高來到 13686 點，預估成交值略縮至 2100 億元上下，其中，台積電在紅盤上狹幅整理，不過，股王大立光接棒發動攻勢，而中小股也持續輪動上漲，多頭氣勢強勁。

五十大權值股中，大立光大漲逾 4% 作為領頭羊，聯發科和矽力 - KY 漲逾 3%，可成和豐泰漲逾 2%，正新漲超過 1.5%，台化、華碩、研華、日月光投控、瑞昱、台灣高鐵、上海商銀、國泰金、台積電和統一等均漲逾 0.5%。

從細族群來看，在大立光的領軍下，鏡頭大廠同步走強，新鉅科大漲逾 7%，佳凌、亞光和今國光漲幅 2.5% 上下。

散熱相關廠商表現也不俗，動力 - KY 漲幅逼近 9%，泰碩漲超過 7%，保銳漲半根停板，力致和安鈦克漲逾 3%。

板卡族群在近來比特幣大漲的激勵下，持續走強，青雲直接開漲停鎖死，撼訊續漲逾半根停板，映泰和麗臺漲 4%，承啟漲逾 2%。

餐飲股表現持續熱絡，王品再度攻上漲停，美食 - KY 漲逾 7%，六角漲超過 6%，瓦城漲 3%，漢來美食和亞洲藏壽司漲逾 2%。

元大投顧指出，年底前資金行情仍熱絡，預料在權王台積電漲多休息時，買盤將有機會擴散至別的族群，不過短線乖離確實太大，後市須追蹤台積電能否站穩 500 元整數關卡，做為研判依據。

統一投顧則認為，考量外資近期積極買超台股，搭配全球資金寬鬆、疫情可望逐步緩解，加上第四季進入產業旺季和法人作帳行情，不預測指數高點。

若從技術面來看，統一投顧指出， 全數均線均呈多頭排列，下檔月線的強勁支撐也攀升至 12983 點，萬三關卡自天花板成為地板，建議逢回應積極偏多操作。