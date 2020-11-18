春節孝親專案最高補助4500元 交長：編列2億元預算

交通部觀光局將祭出「五把柴火」搶救國旅市場，其中，春節孝親專案擬在明年 2 月初推出，55 歲以上民眾最高補助 4500 元，交通部長林佳龍今 (18) 日表示，孝親專案預計編列預算 2 億元，一周內將對外公布實施細節，並承諾不會因經費問題提前結束。

根據觀光局初步規劃，孝親專案擬於明年 2 月 8 日至 13 日春節前後推出，將請旅宿業者、旅行社結合雙鐵及國道客運等大眾運輸工具推出套裝行程，補助對象為 55 歲以上民眾，每房每晚預計補助 1500 元，每人可申請 3 次，最高補助 4500 元，將直接折抵房價，希望鼓勵旅客安排至少 4 天 3 夜的行程。

林佳龍今日前往立法院備詢時指出，春節孝親專案預計編列 2 億元，目前正在研擬當中，一周內將會對外公布。他強調，若民眾反應踴躍，不會因經費問題而提前結束。

孝親專案草案原先僅針對北北基桃竹的旅宿業者補助，但林佳龍澄清，方案不會只有北部業者，只要是在安心旅遊期間住房率仍少於 3 成者皆可適用，儘管北部業者符合較多，但其他地區也可提出申請。

至於雙鐵、國道客運的優惠上，林佳龍說，目的是在配合疏運，春節空位由南到北比較多，因此加碼補助部分將會是北上運輸，南下部分就沒有加碼。