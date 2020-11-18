〈台股盤後〉電金傳權值股發威 中小型股活躍 指數續改寫新猷

台股今 (18) 日不甩美國指數收黑，電子權值股持續發威，傳產、金融族群同步穩盤，加上散熱、航運，生技族群強勢表態，多頭氣勢強勁，指數開高走高，終場台指期結算，推升指數收漲 180.28 點，以今日最高 13773.29 點作收，續創新猷，成交量 2297 億元。

櫃買指數今日跳空開高震盪，一度大漲 170.04 點，終場收漲 169.98 點，成交量 649 億元，其中，生醫族群漲勢最強勁，有 2.34% 漲幅，其次為航運、觀光、化工，均有逾 1% 漲幅。

電子權值股今日表現續強，台積電震盪走高，終場大漲 2.36%，收在今日最高 497 元，重回 500 元大關僅一步之遙；大立光重啟漲勢，大漲逾半根停板，收在 3550 元；鴻海早盤由黑翻紅後，尾盤爆出大量，以 83.2 元，漲幅 0.24%；聯發科、聯電、可成、研華等同樣扮演撐盤要角。

其他權值股方面，台塑四寶僅台塑表現有壓，以平盤 88 元作收，台化強漲 1.79%，台塑化、南亞收紅盤；金融股包括國泰金、中信金、元大金、第一金等均收盤上。

新冠疫苗臨床試驗報捷，觀光、餐飲族群喜上眉梢，王品亮燈漲停，美食 - KY、安心、六角等表現同樣不俗。生技族群也同步表態，生華科、杏國、逸達、瑞基亮燈漲停；藥華藥、ABC-KY、杏輝、浩鼎漲逾半根停板。

貨櫃三雄表現續強，長榮終場上漲 1.4 元、6.64%，收 22.5 元，再寫波段新高；萬海終場大漲 9.15%，收 36.4 元；陽明也有 4% 漲幅；散熱族群的動力 - KY、雙鴻、泰碩、超眾也獲資金進駐，表現不俗。

法人表示，台股續改寫歷史新高，不過，隨指數位階來到高檔，短線恐出現獲利調節賣壓，慎防出現新一波修正拉回。