群創董總同聲營運轉佳 全年目標轉虧為盈

面板大廠群創 (3481-TW) 在遠距商機、宅經濟延續下，第 3 季單季轉虧為盈，展望未來，董事長洪進揚、總經理楊柱祥同聲看好面板營運轉佳，面板景氣萬里無雲，第 4 季可望維持獲利，全年目標轉虧為盈，未來也將維持穩定獲利，待營運好轉後，明年也將評估為員工加薪。

楊柱祥指出，群創第 4 季產能近滿載，客戶訂單強勁，看好遠距商機、宅經濟將延續至明年上半年，下半年則看好辦公室商業 (B2B) 需求回溫，將成為營運動能，整體明年面板景氣「萬里無雲」，可望維持穩定獲利。

零組件方面，楊柱祥表示，現階段最缺的是 IC 零組件，玻璃、偏光板也都相對吃緊，價格也都有調整，正積極向廠商追料，而依目前訂單需求來看，雖然年底將進入新舊產品交替期，但通路庫存水準極低，預期面板市況受季節性影響程度有限。

電視整機方面，楊柱祥指出，去年因應政府政策，回台投資擴充電視整機，目前產線近滿載，年產能達 400-500 萬片，將維持既有規模，持續滿足客戶需求。

子公司方面，群創旗下睿生光電專攻 X 光，陸續導入人醫、獸醫使用，未來將進一步瞄準智能製造、工業檢測等方向邁進，另外，主攻車用的群豐駿、與工研院合作的面板級半導體封裝，也都依進度持續進行中。

群創今年第 3 季轉虧為盈，但受上半年虧損拖累，前 3 季稅後仍虧損 85.07 億元，每股虧 0.88 元，10 月營收則為 249.66 億元，月減 5.26%、年增 13.4%，主要受零組件吃緊影響，累積今年前 10 個月合併營收 2168.09 億元，年增 4.03%，