〈醫療科技展〉TDUA號召顯示器產業參與 群創首次參展秀X光應用

2020 台灣醫療科技展今 (10) 日舉行展前記者會，在台灣顯示器聯合總會 (TDUA) 號召下，顯示器產業擴大參與醫療科技展，群創 (3481-TW) 更首次參加，展出 X 光相關應用，TDUA 理事長暨友達 (2409-TW) 總經理柯富仁表示，透過跨域整合，智慧醫療將成台灣下一個世界級產業。

柯富仁表示，疫情讓全球醫療產業進入新一波數位轉型，台灣可望透過結合醫療、資通訊、顯示器三大產業，推動智慧醫療產業發展，而在政府南向、世界盃政策帶動下，也可望讓台灣醫療科技實力，從內需進一步擴大到外銷。

柯富仁也透露，台灣面板廠在全球醫療顯示器深具優勢，估全球逾 5 成醫療顯示面板均出自友達、群創。

在 TDUA 號召下，群創將首度參與醫療科技展，由旗下睿生光電展出可撓式 X 光應用，將可運用 AI 技術輔助醫護人員判讀 X 光資訊，強化醫療產業應用，目前也取得美國、歐洲、台灣 FDA 認證，其中，歐美已有醫療院所採用，台灣則率先應用在獸醫。

資通訊產業中，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今年也將二度參與展會，其中，9 月取得台灣首張 TFDA 認證的 AI 糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體也將亮相，凌華 (6166-TW) 則展出公衛電腦，強化產品穩定性、抗菌性。

另一方面，金寶 (2312-TW) 也將在展會中提供具自主導航功能的智慧運輸機器人，並整合紫外線殺菌模組，成為消毒機器人，提升展會防疫措施。