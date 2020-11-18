手機轉帳怕遇駭？ 專家傳授三秘訣遠離詐騙

手機轉帳快速方便，但也有潛在的資安風險，KPMG 安侯數位智能風險顧問公司經理李冠璋表示，使用行動應用必須留意三點重點，包括：妥善保管手機與帳密及使用合法下載的行動應用程式、不隨便破解手機進行越獄 (Jailbreak 或 root)，以及使用通過行動應用資安聯盟認證的網銀或網購 APP，並將手機設定改成「不安裝未知來源的 APP」。

根據近日媒體報導，有民眾在臉書自爆秀出報案三聯單，指稱自己的網路銀行在一週內遭盜轉 26 萬元；另外，也有詐騙集團涉嫌利用釣魚簡訊隨機通知民眾，「貨品已派發，請查收」，吸引民眾點擊指定網址後，偷偷將駭客程式植入民眾手機，蒐集銀行帳密，有 14 位民眾的銀行帳戶或信用卡因而被盜轉、盜刷上百萬元。

李冠璋提醒，使用者最好學會惡意簡訊的判斷方法，例如夾帶木馬的惡意簡訊，常是匿名發送、或久未聯繫之朋友 (如發送「Hi，是你!?」的訊息)，且留意簡訊中常含有短網址或網域不明的連結，與一般正常網址有別。

KPMG 安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，經常以手機進行消費、支付、下單、轉帳的使用者，一定要學習手機使用最新的資安風險基本認知。

謝昀澤進一步指出，過去消費者只要一有因線上交易所造成的事件損失，就會認定是網銀、購物平台等廠商遭到駭客入侵的疏失，但詳細分析近期各類相關事故的根因，消費者所使用的購物終端設備 (如電腦、手機等) 遭到入侵，或因自身帳密的保護不慎遭盜用而侵害自身權益的比例，也日益攀高，換言之，「行動消費者的資安敏感度，將會決定購物風險度」。

謝昀澤表示，目前駭客程式已經達到「化事後詐騙為主動轉帳」，也就是透過直接入侵手機、竊取帳密、截收簡訊、關閉警示、到打包轉帳等五部曲，一氣呵成的木馬程式智慧化運作流程，省去打電話詐騙程序與成本。