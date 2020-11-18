ESG展吸金功力 7檔永續基金囊括前15名績效表現

主打永續投資的 ESG 基金近來成為投資新顯學，根據 Lipper 統計，85 檔全球股票基金，永續投資概念在疫情期間漸受到重視，近三個月內有 7 檔永續相關的基金囊括前 15 名，表現頗為亮眼。

滙豐中華投信表示，投資氣候變化的主題包羅萬象，舉凡再生綠色能源、能源效率、潔淨運輸、廢棄物防治、自然資本和生態系統等投資範圍，都與周遭生活息息相關。

以汙染管理為例，鈀是一種金屬催化劑，用來減少汽車排氣中的有毒煙霧，在過去十年，其價格的複合年成長率已達到 12%，當前鈀的價格較每盎司的黃金更有價值，類似這樣的投資標的目前正受到投資人關注，其它像海洋塑膠、綠建築等投資議題則更不勝枚舉。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG 就是預防的關鍵因素；根據 BofA Global Research 統計，以美國 S&P 500 企業為研究對象，截至今年 6 月底，近 7 年來美國企業因 ESG 爭議與缺失，總計損失達 6,000 億美元，相當 30 座 101 大樓的造價。

但漢遠指出，透過 ESG 將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用 ESG 慎選股、債標的來投資，如果能在投資流程中，加入 ESG 篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。

百達 - 環境機會基金經理人杜一則指出，全球永續環境解決方案的市場規模大約有 2.5 兆美元，而且以每年 6% 到 7% 的速度成長，是不容忽視的重大趨勢，相關範疇包含再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢物處理與再造以及汙染控制。