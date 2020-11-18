〈RCEP簽署〉許勝雄提三建言 台灣應加強供應鏈核心角色

亞太 15 國日前簽署 RCEP，台灣未能加入恐遭到邊緣化，對此，三三會理事長許勝雄從三大面向分析，他認為，台灣本來就是區域經濟的中心點，應該要加強供應鏈核心的角色，企業也要積極轉型升級，同時，政府須加速與其他國家簽署 FTA。

台灣無法加入「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，初估將衝擊石化、鋼鐵及紡織等產業。許勝雄表示，不論是 RCEP 或跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，台灣本來都是中心點，沒有加入等於是被邊緣化，恐將使企業加快國際化腳步，思考到不同經濟區塊布局。

許勝雄指出，台灣應該去加強、加重在全球或區域產業鏈扮演的角色，而企業也需要轉型升級，政府此時就要提供協助，經濟部日前已表示將會投入更多資源支持研發，加強產業升級。

許勝雄說，如果沒辦法讓企業願意在台灣繼續投資，對國內投資、經濟活動將造成困擾，進而影響就業與消費，形成惡性循環。

許勝雄強調，不管是加入區域經濟組織也好，或是與個別國家簽署 FTA，如果能成功簽定，台灣的企業就還可以投資成長，呼籲朝野上下、全國人民都要深思，面對國際經貿大環境帶來的危機、商機和契機。