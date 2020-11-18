研華智誠發表平台StoreVue 搶門店AIoT解決方案商機

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 旗下研華智誠 (AiCS) 今 (19) 日舉辦門店 AIoT 解決方案平台 StoreVue 上市發表會，研華智誠業務暨行銷總監劉蔚志指出，StoreVue 今年從台灣、東南亞市場出發，明年搶進全球市場，目標 3 年內，達成全球 100 間零售餐飲品牌，1 萬間門店的目標。

研華智誠 StoreVue 以智慧看板 (Digital Signage)、人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、大數據分析等技術，提升顧客互動、強化數據分析、落實營運管理，提供如門店服務管理、互動行銷、營運分析、智慧防疫等嶄新消費服務經驗，以期為零售業者開拓客源、降低成本、提升效率。

劉蔚志透露，StoreVue 初期會先以開拓亞洲地區為目標，目前先在台灣市場協助包括禮客百貨、早安美芝城、舒油頭等超過 20 個零售餐飲品牌，近 2000 間門店進行數位轉型。

海外市場方面，StoreVue 初期跨進越南、印尼、泰國、菲律賓等東南亞市場，預計將在 2021 年搶攻全球市場，目標於 3 年內，達成全球 100 間零售餐飲品牌，1 萬間門店的目標。

劉蔚志也透露，等疫情趨緩之後，歐美日韓等主力市場還是研華智誠的主軸，但並不會優先導入研華既有的通路，因為還是有產業類別的差異，另外，研華智誠透過這段時間的醞釀，研華智誠能在 2025 年時上市。