〈藥華藥仲裁案〉反制AOP 求償美藥證損失逾510億元

藥華藥 (6446-TW) 今 (18) 日晚間宣布，針對歐洲合作夥伴 AOP Orphan 延遲提供臨床試驗數據，導致美國藥證取得延遲產生損失，將向國際商會 (ICC) 提出求償，求償金額不低於 17.8 億美元 (約新台幣 510 億元)。

藥華藥與國際藥廠 AOP 仲裁案持續延燒，此次賠償金額是經律師團及會計師精算後提出，總金額遠高於 AOP 之前對藥華藥求償的數字，並強調，此次仲裁最主要目的，是針對 AOP 未依約準時提供臨床試驗數據，導致公司申請美國藥證延遲損失，與其他事項無涉。

2009 年藥華藥與 AOP 簽訂 30 年授權合約，把自行開發的 P1101 授權給 AOP，依照合約，藥華藥負責藥品製造，AOP 則負責臨床試驗、藥證申請及取得藥證後行銷權利，授權地區包括美國及歐洲。

美國布局方面，藥華藥指出，AOP 延遲近 3 年、今年 3 月才向美國 FDA 申請藥證，所幸今年 5 月中，已進入藥證審查程序，預期明年 3 月取得藥證。

藥華藥表示，仲裁案主要針對美國藥證延遲損失提出仲裁，歐洲部分目前仍維持與 AOP 合作，共同開發市場，未來不排除以任何方式創造雙贏。