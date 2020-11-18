〈RCEP簽署〉正式成軍 法人：電子消費優先受惠

全球最大自貿區 RCEP 正式成軍，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，預估到 2030 年，RCEP 將為亞太地區每年增加近 2000 億美元的經濟產值，而潛在受惠對象主要以消費與電子商務科技為主。

趙耀庭指出，未來 10 年內，RCEP 的會員國必須將 90% 的產品降到零關稅，因此進入中國市場的關稅降低，將刺激亞洲區域內的經濟活動，屆時亞洲的消費性企業可進一步拓展業務並擴大亞太地區市占率。

趙耀庭表示，從長期角度來看，RCEP 對於地緣政治的影響其實更加顯著，原因在於美國總統川普退出「跨太平洋夥伴協定（TPP）」並開始鼓吹「美國優先」的外交政策，但隨著 RCEP 從反全球化的浪潮中突圍問世，彰顯深化區域經濟整合的重要性。

瑞銀全球研究部中國策略主管劉鳴鏑說，RCEP 協定成員國計畫在 10 年內將 90% 的產品關稅都降為零，其中，中國將進一步削減某些大宗商品的關稅，包括銅、鋁、鋅、鈷和鎳，此舉或提升 RCEP 出口國在中國市場的價格競爭力。

在工業部份，計畫中的削減關稅應有利於大陸市場中高端工業元器件的製造商。消費方面，中國下調關稅將吸引區域內進口，例如來自澳新的肉製品和肉類進口，來自日韓的化妝品進口等。

整體而言，RCEP 或使得強大的 RCEP 行業領導者擴大在該地區的業務網路。除了計畫中的降關稅外，非關稅壁壘的情況顯然值得關注，此外，RECP 成軍可望觸發地區供應鏈的進一步調整，包括產能進一步搬出中國、搬至東盟國家。