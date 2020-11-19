寶成提前取消無薪假 12月起營運回歸正常

受疫情衝擊，全球製鞋龍頭寶成 (9904-TW) 自今年 6 月起實施無薪假，原定規劃期限至今年底，不過，由於近月營收逐漸回升，寶成集團宣布，台灣員工自 12 月起取消無薪假，營運回歸正常。

寶成集團上半年營運遭遇疫情重創，為縮減成本，除了高階主管減薪 1-3 成外，約 5300 名台灣員工及海外台幹也輪流休無薪假，甚至關閉中國湖北廠、裁員逾 4000 人，越南廠寶元廠同步大裁 3000 人。

不過，寶成營收在 8 月落底後，呈現逐月回升，10 月合併營收 229.3 億元，月增 8.7%、年減 14.7%。累計前 3 季合併營收 1819.72 億元，年減 22.3%，每股純益 1.36 元。

寶成無薪假措施原定實施至今年底，但由於營運逐漸回穩，寶成宣布自 12 月起，全面取消無薪假，員工恢復正常上班，人力調整計畫也暫告一段落。

寶成日前表示，中國第 3 季零售活動逐漸恢復正常，且在線下銷售趨於穩定與線上銷售成長的支持下，營收已逐季回升。部分廠區第 3 季的製造效率也有改善，延遲出貨情況減少，運動用品零售及品牌代理業務的銷售折扣幅度也較為縮小。