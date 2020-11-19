中鴻看明年Q1鋼市續旺 全年展望優今年

中鋼 (2002-TW) 集團旗下中鴻 (2014-TW) 今 (19) 日召開法說，中鴻表示，12 月行情估將持續向上，盤價有機會開出連六紅，今年全年可望轉盈，看好明年第一季鋼市續旺，估明年鋼市基本面將優於今年。

中鴻第三季營運順利轉盈，董事長劉敏雄表示，雖然上半年虧損，但 7 月起營運已轉虧為盈，且逐月回溫，倒吃甘蔗，下半年隨著鋼市復甦，全年可望轉盈，並力拚不錯的盈餘成績。

中鴻明 (20) 日將開出 12 月盤價，公司指出，第三、四季單月接單均維持 20 萬噸以上，第四季接單爆量，加上客戶追漲不追跌，12 月行情估將持續向上，盤價有機會開出連六紅，看好在短期內供給吃緊情況不變下，加上汽車、家電等產業復甦，明年第一季鋼市續旺。

中鴻引述依據世界鋼鐵協會 10 月發布的短期鋼鐵預測數據指出，明年全球鋼鐵消費量將達到 17.9 億噸，成長 4.1%，預期明年全球鋼市正向發展情況明確。

中鴻也認為，各國汽車製造業明顯復甦，帶動需求成長，加上雖然海外鋼廠高爐可能陸續復工， 但復產速度沒有那麼快，且中國進入秋冬限產期間，供需面仍維持吃緊，美國大選不確定因素也將消除，後續全球經貿市場有望穩定回升，預估明年鋼鐵市場基本面將優於今年。

就中鴻本身來看，公司表示，目前原料扁鋼胚可滿足生產需求，在原料供應無虞的情況下，明年將持續衝高出貨。

對於閒置土地資產是否考慮活化，劉敏雄表示，中鋼集團的中欣開發，對中鴻位於台南九份子 1 萬多坪的土地開發有興趣，目前雙方正密切規劃，朝活化開發角度發展。

至於出貨是否區域全面經濟夥伴協定 (RCEP) 影響，中鴻則說，公司外銷至越南、南韓與中國等市場，已透過配額享零關稅多年，也長期開發其他市場，以目前的客戶來看，要因應市場變化不是難事，外銷鋼品不受 RCEP 生效影響。