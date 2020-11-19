餐飲新兵揚秦拚12月中掛牌上櫃 明年麥味登全台店數將破千家

連鎖餐飲集團揚秦 (2755-TE) 將在 20 日舉行上櫃前業績發表會，執行長卓靖倫今 (19) 日表示，主力品牌麥味登深耕台灣 30 餘年，目前已由傳統早餐店升級為提供豐富餐食的小型咖啡館，預計至年底全台將再擴增約 30 家至 850 家，明年將重返 1000 店，而另一品牌炸鷄大獅明年也將加快加盟腳步並強化布局海外市場，有望從目前 19 家一口氣上看百家，成為另一成長重要動能。

揚秦執行長卓靖倫。(鉅亨網記者王莞甯攝)

揚秦旗下有「麥味登」、「炸鷄大獅」和「REAL 真．Cafe．Bread」三大品牌，目前全台總店數分別為 820 家、19 家，以及 5 家，其中，麥味登和炸鷄大獅分別有加盟店 794 家、2 家，推升前三季合併營收 10.9 億元，年增 14%，同店成長比也達 9.6%，在新冠病毒疫情下仍逆勢成長並未明顯受影響。

卓靖倫進一步說明，過去三年麥味登每年新展店數都在約 110-120 家，為了在早午餐市場做出差異，揚秦近年來以推動麥味登轉型，透過「Café & Brunch」概念，從西式早餐升級為全日供餐小型咖啡館，展望後市，除了持續參與連鎖加盟展協助加盟主創業，將鼓勵既有優良加盟主採取區域精耕方式，輔導開設第 2、3 家門市，以複數展店策略增加動能。

另一方面，炸鷄大獅自第三季開放國內自願加盟，目前直營門市共 17 家，加盟門市 2 家，店內坪數在 2-20 坪不等；而海外授權則有馬來西亞 6 家、印尼 8 家以及柬埔寨 1 家，今年在海外市場受制於疫情而緩步成長，將加快國內外展店速度，明年以全球 100 家門市為目標，也作為揚秦在海外布局的主力品牌。

卓靖倫強調，揚秦上櫃是為了帶動供應鏈升級、共好永續經營，目標成為業界領頭羊和國際先鋒。

揚秦前三季合併營收 10.85 億元，年增 14.04%，其中，供貨加盟店的商品買賣收入占比近 70%，直營店餐飲收入占比約 21%，而稅後純益 4872 萬元，年增 4.48%，每股純益 (EPS)2.71 元。