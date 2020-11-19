太景-KY流感新藥啟動中美雙報 可望加速開發時程

太景 - KY(4157-TW) 今 (19) 日宣布，旗下流感新藥 TG-1000 向美國 FDA 申請二期臨床試驗，同時啟動中美雙報，同份臨床數據可申請美國、中國的三期臨床試驗，可望加速新藥開發時程。

太景表示，TG-1000 在中國的一期臨床試驗已完成劑量爬坡試驗，並進入食物影響試驗階段，一期臨床初步的安全性及藥物動力學數據，也遞交給美國 FDA、申請二期臨床試驗。

董事長暨執行長黃國龍表示，採用中美雙報策略，目的在提升 TG-1000 的授權優勢，並加速海外開發期程；以相同的臨床試驗設計資料，同時送至美國 FDA 及中國 NMPA 審核，確保臨床設計、數據等能符合兩國規範。

太景指出，啟動 TG-1000 二期臨床試驗的中美雙報，若順利通過審查，日後完成 TG-1000 國際藥廠授權後，可在美國直接申請開展第三期臨床試驗。

太景表示，旗下開發的抗流感病毒口服新藥 TG-1000，為搶帽機制抑制劑，可有效阻斷病毒複製與傳播，據臨床前試驗結果顯示，TG-1000 能有效對抗 A 型、B 型流感及禽流感，且不受 48 小時內服藥黃金期限制，在症狀出現 72 小時後服藥仍然有效，也不易受到流感病毒變異的影響而產生抗藥性。

據統計，全球每年約有 10 億人口罹患流感，其中 300-500 萬人為重症，並導致 29-65 萬人死亡，預估 2026 年全球流感治療市場規模可達 50.3 億美元。