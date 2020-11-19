陞泰安控產品全面去中化 明年Q2再推高階AI設備 助營運增長

安控廠陞泰 (8072-TW) 今 (19) 日舉行法說，總經理特助陳純平表示，自美中貿易戰開打後，公司也從去年開始將旗下產品全面去中化，目前更在開發前端 AI 邊緣運算安控設備，預計明年第 2 季上市出貨，將有助營收成長。

財務經理林敏慧指出，美中貿易戰為安控產業帶來新的契機，許多客戶要轉買非陸系產品，公司也自去年開始提出非陸方案策略合作，將旗下產品全面去中化，並於今年上半年推出。

陞泰也將去中化產品，往高階 AI 應用研發，陳純平指出，AI 技術過去幾年都應用在後端軟體上，導致市面上產品功能大同小異、無差異化，並面臨價格競爭，不過隨著前端硬體設備、邊緣運算成熟，公司積極將後端軟體的 AI 技術，轉移至前端 AI 設備，讓資料在前端的影像安控設備即可分析數據。

陳純平補充，未來前端 AI 硬體設備，因屬於高階 AI 應用產品，會以大型標案為主並有客製化服務，目前已有業者正在洽談，預計明年第 2 季亮相。

展望後市，林敏慧表示，受惠今年推出去中化方案產品，加上美國客戶提前拉貨，帶動第 3 季營運由虧轉盈，美國營收比重也攀升至逾 5 成，不過市場仍充滿不確定因素，如疫情、匯損等，明年審慎看待。

陞泰前 10 月營收 9.49 億元，年增 43.19%；第 3 季稅後虧損 1336 萬元，較上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.13 元；前 3 季稅後虧損 865 萬元，較去年同期大幅收斂，每股虧損 0.11。