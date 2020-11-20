盤前財經大事搶先讀2020年11月20日。

今日操盤前瞻

張忠謀參加 APEC 視訊會議

台美經濟繁榮夥伴對話

日本 10 月 CPI、11 月綜合 PMI

法人說明會：瑞祺電通、晶睿、宏亞

股東臨時會：是方

〈童子賢開講〉和碩擬赴美投資設廠 尋求機會、提升客戶黏著度

代工大廠和碩 (4938-TW) 日前拋出震撼彈，不排除將赴美設廠投資，對此，董事長童子賢昨 (19) 日表示，到美國設廠，主要是尋求機會、提高客戶黏著度、與客戶更緊密配合，但並未進一步說明具體投資狀況，強調將依投審會等主管機關要求進行公告。閱讀全文...

〈日月光投控展望〉吳田玉：封測產能吃緊至明年上半年 營運上調至樂觀

日月光投控 (3711-TW) 執行長吳田玉昨 (19) 日表示，現階段全產線封測產能皆相當吃緊，緊俏狀況至少延續至明年第二季，明年營運也將從審慎樂觀，提高成樂觀。閱讀全文...

亞幣急漲恐傷及出口 亞洲政策制定者嚴陣以待

隨著美元走弱、亞幣強漲，許多亞洲政策制定者坐立難安，擔心貨幣持續升值傷及出口。近期最具代表性的兩個貨幣是泰銖和韓元，兩國的高級官員都對升值表達抱怨及不安。閱讀全文...

阿斯利康疫苗中期試驗 99％有效 老年人產生強大免疫反應

輝瑞和 Moderna 新冠疫苗相繼傳出好消息後，週四 (19 日) 阿斯利康和牛津大學聯合研發的新冠疫苗第二階段試驗顯示，該疫苗 99% 受試者施打疫苗後成功出現抗體，尤其是對老年人產生強大的免疫反應。閱讀全文...

金管會開鍘不手軟 今年前 10 月共開出 1.76 億元罰單 全年恐破 2 億元

為整頓金融紀律，金管會開罰不手軟，統計至 10 月底為止，金管會共對金融業開出 1 億 7644 萬元罰單，預估今年罰緩恐超越 2 億元，逼近去年 2.3 億元水準。閱讀全文...