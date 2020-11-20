〈國泰金經濟調查〉歐美秋冬疫情升溫 民眾景氣展望下滑

歐美秋冬疫情升溫令景氣展望微降，壓抑民眾大額消費意願。國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 11 月國民經濟信心調查結果顯示，近期歐美秋冬疫情升溫令多數國家重啟封鎖，使得民眾對景氣展望下滑。

國泰金指出，國發會最新公布的 9 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，然近期歐美秋冬疫情升溫令多數國家重啟封鎖，展望指數下降至 3.1，低於 10 月的 9.4，現況指數亦從 10 月的 12.3 走低至 8.6；民眾薪資上漲預期指數從 10 月的 - 2.4 微幅上揚至 - 1.2，連 7 月上揚。不過，大額消費意願指數微降至 2.3，低於 10 月的 3.4，顯示對未來展望的擔憂壓抑民眾大額消費意願。

國泰金進一步指出，主計總處估計 2020 年經濟成長 1.56%，通貨膨脹率 - 0.19%，本月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值為 1.5%，有 84% 的民眾認為經濟成長率會達到 1% 以上；民眾對於 2020 年平均通膨預期值為 0.16%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則為 91%。

台股高檔震盪，然秋冬疫情惡化與政治不確定性令風險偏好承壓，國泰金表示，台股跟隨主要國家股市高檔震盪，然秋冬疫情惡化與全球政治的不確定性令風險偏好承壓。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 10 月 - 3.1 微幅上揚至 - 2.3，但是風險偏好指數卻從 10 月的 7.7 下降至 6.1。