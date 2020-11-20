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〈紐約匯市〉美國國會將恢復刺激磋商 美元尾盤翻黑連六日下挫 

鉅亨網編譯余曉惠
美國國會將恢復刺激磋商 美元尾盤翻黑連六日下挫  (圖:AFP)
美國國會將恢復刺激磋商 美元尾盤翻黑連六日下挫  (圖:AFP)
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美元指數周四 (19 日) 回吐盤中大部分漲幅，終場收低，CNBC 報導參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 同意與民主黨人重啟刺激計畫磋商，沖淡了確診病例激增的疑慮。

民主黨參議員舒默 (Chuck Schumer) 表示，麥康奈爾同意恢復兩黨磋商，消息擴大投資人風險胃納，美股彈升，歐元美元升至盤中高點，風險貨幣如澳幣、挪威克朗收復部分失地。

刺激磋商進展原本是 11 月 3 日美國大選前牽動投資人神經的主要因素，然而大選過後，現任總統川普掀起法律戰、拜登團隊交接遇阻力，讓投資人逐漸認定得等到總統當選人拜登明年 1 月就職之後，才會通過某種紓困措施。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，歐元美元在紐約尾盤之前觸底反彈，在 1.1850 美元價位左右突破技術關卡，之後加速攀高，「市場交投相對清淡，因此當舒默的新聞一出來，敲開了一道門。市場對於刺激磋商的消息還是很敏感的。」

歐元美元升值 0.2% 至 1.1875 美元

追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數在尾盤下跌 0.2% 至 92.299，然而美元在盤中大部分時間都維持漲勢，原本很可能出現六個交易日來首次回升。

美元指數走勢
美元指數走勢

疫情爆發至今美國累計病故人數在周三突破 25 萬人，紐約市關閉學校，多個州啟動針對性封鎖措施。美國疾病管制預防中心 (CDC) 警告，若非必要，民眾不要在感恩節出門。

財政刺激之外，市場開始揣測聯準會 (Fed)12 月可能進一步放寬貨幣政策。兩名 Fed 官員周三釋出進一步寬鬆的選項，美國公債價格也因為預期 Fed 可能擴大購債而上漲。

美國上周首次請領失業救濟金人數攀升到 74.2 萬人，是五周來首度增加，不過美元對此消息反應不大。

美元日圓大致持平，報 103.81 日圓。自輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 上周一公布疫苗取得重大進展至今，日圓累計升值 1.4%，收復當天因疫苗樂觀消息而重貶的大部分失地。

英鎊走軟，貶值 0.2% 至 1.3255 美元。隨著年底的脫歐期限逼近，英國泰晤士報 (Times) 報導，歐洲領袖將敦促歐盟執委會公布脫歐計畫。

比特幣續漲，周四攀升 1.2% 至 18004 美元，距離三年前接近 2 萬美元的歷史高點不遠。比特幣有時被視為資金避風港，或對抗通膨的工具。

截至週五 (20 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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