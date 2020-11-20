〈國泰金經濟調查〉房價飆漲很有感 近六成民眾估未來半年續漲3%

房價近期快速攀升，不僅引發政府打房聲浪，民眾也很有感，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 11 月國民經濟信心調查結果顯示，有近六成民眾認為過去半年房價漲幅超過 3%，且也有近六成民眾認為未來半年房價還會續漲超過 3%。

根據國泰房地產指數統計，今年第三季全國房地產價格指數比第二季呈現量價俱揚現象，若與去年同期比則是量穩價漲。本次調查結果與 2020 年 3 月調查結果比較顯示，有 59.9% 的民眾認為過去 6 個月房價漲幅超過 3%，較 3 月調查大幅增加 25 個百分點，認為房價變化在正負 3% 內的民眾比例從 47.8% 降至 34.4%，覺得房價跌幅超過 3% 的民眾比例則從 17.3% 減少至 5.7%，顯示多數民眾認為過去 6 個月房價上揚。

若是展望未來，有 59.1% 的民眾預期未來 6 個月房價將上漲超過 3%，較 3 月調查大幅增加 28.4 個百分點，預期房價變化在正負 3% 以內的民眾比例從 42% 降至 33.8%，認為房價跌幅超過 3% 的民眾比例則從 27.3% 縮減至 7.1%，顯示多數民眾同樣預期未來 6 個月房價呈現上漲趨勢。