半導體雙雄接棒撐盤 台股小跌5點收13716點 周線連3紅

歐美疫情升溫，拖累美股期指走跌，台股今 (20) 日呈高檔震盪，蘋概三王熄火，由半導體雙雄聯發科及聯電接棒撐盤，加上中小型股仍活跳跳，終場指數跌幅收斂，下跌 5.99 點，收在 13716.44 點，成交值 2176.24 億元，周線連 3 紅，累計本周上漲 443.11 點。

觀察主要權值股走勢，台積電今日持續回檔修正，終場小跌 0.4%，收在 488 元；聯電有意買下東芝 2 座晶圓廠，吸引買盤承接，股價漲近 3%，衝上 33 元之上；聯發科同步擔綱多頭指標，終場漲近 2%，收在 747 元，逼近今年高點 763 元。

IC 設計族群今日匯集人氣，晶豪科、金麗科、研通、旺玖、迅杰均亮燈漲停，鑫創、揚智漲逾半根停板，聯詠、創意、智原、敦泰、聚積等多檔漲勢也相當強勁。

被動元件族群也吸引多頭進駐，日電貿、蜜望實均漲逾半根停板，奇力新、大毅、國巨、凱美、立隆電、華新科等也都表現亮眼。

其他權值股方面，股王大立光今日遭遇賣壓，股價跌逾 2%；金控族群也遭到空方狙擊，富邦金、玉山金、華南金等盤中跌逾 1%；矽力 -KY、中租 - KY、和泰車、鴻海、華碩等也都震盪走跌。