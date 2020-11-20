澳洲10月份零售額月增1.6% 超出市場預期

根據澳洲統計局 (ABS) 在週五 (20 日) 公布的數據顯示，受惠於於人口第二多的維多利亞省防疫封鎖措施的解封，澳洲 10 月份零售額較上月回升了 1.6%，高於市場預期。

數據顯示，繼 9 月份和 8 月份出現下滑之後，澳洲 10 月份零售銷售額出現了增長，月增 1.6%，超出市場預期的 0.3% 溫和成長。

澳大利亞統計局主任 Ben James 表示：「維多利亞省的零售商店在 10 月底重新開業，為零售市場帶來了提振。」

在封鎖狀態超過 100 日後，維多利亞省 10 月份零售額較 9 月份大增 5.2%，而在人口最多的新南威爾士州，10 月份零售額增長了 1.6%。

數據顯示，咖啡館、餐館和外賣食品服務的業績在 10 月份激增，而服飾、鞋類和個人配件零售表現也有所成長。

有經濟學家認為，週五的樂觀數據顯示，澳洲第四季度全國支出將會增加，從而推動更廣泛的經濟復甦。花旗經濟學家在一份報告中表示：「預計 11 月份黑色星期五銷售額將帶來進一步增長，最近消費者信心的回升也表明，聖誕節期間的支出將維持在較高水平。」

澳洲央行 (RBA) 在日前絕議降息 15 個基點至 0.1%，創記錄新低，符合市場預期，並宣布資產收購計畫擴大 1000 億澳幣，希望提振受疫情打擊的經濟。澳洲央行預料至少 3 年內不會升息，並表示如果有必要，委員會準備好採取更多措施。