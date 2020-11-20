〈新光鋼法說〉低價原料優勢延續至明年Q1 看好鋼價持穩向上

新光鋼 (2031-TW) 今 (20) 日召開法說，新光鋼表示，低價原料庫存優勢可望延續至明年首季，第四季毛利率將持續向上，並看好在國際鋼價再度大漲、歐洲市場採購速度未放緩下，鋼價將持續維持向上格局不變。

新光鋼第三季本業獲利成長，加上業外世紀鋼 (9958-TW) 持有的金融資產評價利益挹注，每股賺約 2 元。新光鋼表示，第四季本業營收持續增加，且在產品漲價下，低價原料庫存優勢，可望延續至明年首季，均有助提升毛利率與獲利能力。

對於國內鋼鐵產業市況，新光鋼指出，台灣防疫措施應對得宜，受 COVID-19 影響小，台商回流效益也持續發揮作用，帶動國內營建需求，而離岸風電、太陽能、水環境建設等前瞻基礎建設也持續推動，不過，傳統機械業、工具機產業外銷受阻，復甦步調緩慢，影響機械用鋼需求。

展望產業後市，新光鋼表示，隨著近半年疫情趨緩，未來許多國家要建設、增加就業機會，而近半年內看中國市場需求較樂觀，看好至少到明年上半年，中國鋼鐵需求可望持續強勁。

鋼價走勢方面，新光鋼指出，台灣鋼市受到政策因素影響，價格緩漲，但國際鋼價近期再度大漲，且歐洲市場採購速度並未放緩，看好鋼價將持續維持向上格局不變。