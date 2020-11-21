芝加哥Fed總裁：財政部決定令人失望 不代表Fed下月將擴大貨幣刺激

美國財政部與聯準會 (Fed) 週四就是否延長緊急貸款計劃爆發分歧，芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 週五 (20 日) 表示，財政部的決定令人感到失望，但這不代表 Fed 一定會在下月擴大貨幣政策刺激。

Evans 受訪表示，年初推出的信貸工具，在疫情期間為金融市場提供有利的支持，其所發揮的作用在相當長的一段時間內很重要，因此這項決定令人感到失望。

他擔心隨著病毒持續在全美擴散，部分經濟部門可能需要更多支持。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四致信 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell)，希望將央行的部分緊急貸款項目延長 90 天，包含商業票據融資工具、貨幣市場操作以及薪資保護計畫，其他措施則按原定計劃在 12 月 31 日期滿截止，財政部將不再繼續資助，甚至要求 Fed 歸還剩餘資金。

對此，Fed 隨即在聲明中表示反對，並呼籲 2021 年前維持整套的紓困措施。Evans 預計，Fed 和財政部間的討論仍將持續進行。

Fed 將於 12 月 15 日至 16 日召開會議討論貨幣政策，隨著美國疫情升溫及經濟前景惡化，Fed 觀察員對於下月調整購債規模並提供更多貨幣刺激的期望越來越大。目前 Fed 每月購買 1200 億美元的美債和不動產抵押貸款證券 (Mortgage-backed securities,MBS)。

Evans 表示，若有必要，可透過延長購債期限，甚至擴大購買規模來為經濟提供更多支持。

不過，他也認為決策者不一定需要在 12 月採取相關行動，針對美國經濟所需，明年春季可能會有更好的理解。