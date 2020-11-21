鮑爾：Fed將依財政部要求 歸還尚未動用資金

美國財政部和聯準會 (Fed) 為了年底即將到期的一系列信貸計畫罕見公開出現齟齬，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (20 日) 表示，將依照財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 要求，將尚未動用的資金歸還給財政部。

美國國會 3 月通過的紓困法案提供多項緊急信貸計畫，原定實施到今年底，隨著極限到來，梅努欽周四致函 Fed 表示將讓其中某些措施期滿後中止，但 Fed 認為此時收回刺激為時過早，希望所有緊急貸款工具可以延長實施，以支撐脆弱的經濟。

不過鮑爾坦言財政部有權要求收回資金。他在致財政部的信函中表示，財政部有「唯一權力」可以決定是否延長實施這些信貸計畫，Fed 將配合財政部，把到期計畫未動用的資金歸還回去。

依據 3 月的紓困法案，財政部提撥資金給 Fed，幫助穩定金融市場，提供貸款給企業和市政債發行機關等。如今梅努欽認為已經不再需要這些措施，這些資金應該歸回給國會，運用在其他地方。

梅努欽周五捍衛財政部的做法，他表示，收回部分刺激措施並非意在打擊拜登政府，事實上，紓困法案取得驚人的成功，大家不要把焦點放在一些鮮少被動用的機制上，就算中止某些措施，Fed 依然擁有相當多火力可以支持經濟。