美國有線電視已是落日！傳媒大佬Malone：蘋果、亞馬遜、Roku將主宰串流

自由媒體 (Liberty Media) 公司董事長 John Malone 認為，亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US) 或 Roku (ROKU-US) 可望成為擁擠的串流影視領域中的 DTC 主宰，因為他們具有在全球擴展的能力。

DTC（Direct To Consumer）營銷，是指直接面對消費者的營銷模式。

John Malone 是媒體和有線電視產業傳奇人物，在上世紀 70 年代創立了有線電視帝國 TCI，之後在 1999 年將其以 500 億美元賣給了 AT＆T (T-US)。

John Malone（圖片：AFP）

Malone 表示，「我認為這些全球平台有強大的能力，他們創造的多數產品可以透過這些運輸系統大批量銷售。」

「消費者不會想從一堆訂閱服務中採購東西，他們傾向直接找單一便利供應商。這情形看起來越來越像是，亞馬遜或者蘋果、Roku，或者谷歌也可以。」

隨著有線電視的剪線潮持續推進，消費者流向串流影視，串流領域也爭相搶攻訂閱人數的成長，美國大型媒體公司如迪士尼 (DIS-US)、康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下的 NBCUniversal、 AT&T(T-US) 旗下的華納媒體等均推出自家串流服務，來對抗入侵的巨擘蘋果和亞馬遜。

Malone 認為，亞馬遜和蘋果提供「及高品質的服務」且滿足消費者需求，而 Roku 平台匯聚眾多內容，對長期成長來說的定位都很好。

他認為，只有具備平台又擁有內容的平台 (像 Roku) 才能有非常良好的定位，可以打造長期獲利的全球事業。

「而且因為其規模和市場力量，他們的定位可以壓垮競爭對手，甚至進入平行業務，造成同業嚴重破壞，我看不到任何能托緩其速度的東西。」Malone 補充。

有線電視產業錯過了上船時機

Malone 形容美國的有線電視公司是落日產業，「有線產業現在想要追上其他大型 DTC 業者已經太難了，因為其他 DTC 業者正在全球快速擴張。」

「我認為，有線電視、美國的有線電視已經錯過上船時間點，趕不上這些 DTC 業者在影視領域的速度了，雖然永遠不嫌晚，但 Charter 或者康可斯特的規模相較與亞馬遜或蘋果小得多了。」

迪士尼串流影視服務 Disney+ 上市第一年訂閱用戶驚人成長到 7370 萬人，其上一季有線網路的營業利益年減 7%，因 ESPN 業績下降。

NBCUniversal 的串流影視服務 Peacock 目前近 2200 萬人註冊，該服務提供免費版和付費版選擇，上回康卡斯特在 7 月公布財報時，註冊人數僅 1000 萬人。