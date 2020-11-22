〈東元結盟華新〉東元力抗寶佳入主 明年董事改選席次戰提前開打

電機大廠東元 (1504-TW) 投下震撼彈，引進電線電纜大廠華新麗華 (1605-TW)，除拓展新能源商機外，市場普遍認為，目的是為制衡大股東寶佳集團，由於東元明年將進行董事改選，寶佳在東元引進華新後如何接招，另外華新持股是否會再增加，明年董事改選大戰已提前開打。

事實上東元為防堵寶佳，一共祭出三個策略，包括先前擬辦私募增資稀釋寶佳持股、股東會更改公司章程、引進華新入股，而先前私募案喊卡，市場一度認為東元恐沒招對抗，不過時隔不到半年，東元又引入華新，在明年董事改選前，格外引起市場矚目。

寶佳集團去年開始買進東元股票，持股比攀升至 26.46% 躍升成單一最大股東，市場推測，東元擁有豐厚土地資產、明年將董事改選，加上帳上逾 200 億元現金，讓寶佳有意入主插旗。

東元在全台有超過 4 萬坪土地，包括北市松江大樓、南港營運總部，另外淡水、新莊、五股、中壢、觀音及湖口等均有廠房，總土地資產價值上看百億元。

其中，松江大樓將攜手明台產險投入 13.64 億元改建，預計明年底拆屋重建為地上 21 層樓、地下 3 層樓的商辦大樓；新莊舊廠也備受矚目，該廠房鄰近捷運新莊線頭前庄站附近，預計以工業區立體化方式開發，並將分為科技廠區與商業辦公大樓等 2 大區域。

東元面臨寶佳集團來勢洶洶，今年股東會前一度決議辦理私募案尋找策略夥伴入股，藉此膨脹股本稀釋寶佳股權，儘管私募案喊卡，不過經過 7 個月後，找來老牌集團華新結盟進行策略合作。

據悉，東元與華新過去合作超過 30 年，今年下半年才開始談策略合作，並在 10 月就簽訂保密協定、11 月談好價格，顯示東元仍積極想辦法力抗寶佳。集團會長黃茂雄也強調，雙方關係連結緊密，在各自領域有所專長，業務上能互補。

儘管寶佳曾向東元遞出橄欖枝，強調是看好東元的體質與潛力，且雙方在建築本業可資源互補，盼能有合作空間。不過黃茂雄身為集團大老，將寶佳視為「非常特別」的股東，並提到寶佳曾有意與與他對話，但因自己未當家掌管東元，因此應由董事長等經營層去了解，雙方互動令人玩味。

東元明年即將董事會改選，引進華新作為白衣騎士，策略上要強強聯手拓展太陽能、綠能等新能源市場，儘管效益上不能端看持股比，但後續發展也值得期待。