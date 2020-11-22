G20峰會召開聚焦疫情 川普在開幕演講時發推文指控選舉詐欺

沙烏地阿拉伯國王薩勒曼 (Salman King) 週六 (21 日) 在 G20 上致開幕詞，呼籲成員國向國際社會保證，他們正在盡一切可能與新冠肺炎 (COVID-19) 病毒疫情作抗爭，並確保負擔得起和公平地獲得疫苗。

沙烏地阿拉伯主辦本次 G20 峰會，原本希望藉此向全球展現國力，但疫情讓本次會議只能以視訊方式舉行，會議預計進行兩天，聚焦本次全球疫情。薩爾曼國王說：「我們有責任在本次領袖會議期間共同應對挑戰，並發出強烈的希望和保證的信息。」

根據 Johns Hopkins 大學數據，全球 COVID-19 病例接近 5800 萬，因此死亡病例接近 140 萬。

據《衛報》引述消息人士說，本次會議專注於如何應對全球疫情，大多數國家領導人都引用了世界衛生組織 (WHO) 與 ACT Accelerator 相關數據，一些數據反映出各國未能互相幫助。

消息人士說，美國總統川普的發言顯得異常，在所有人談全球生死問題時，他主要在吹噓美國的經濟及軍事狀況。此外他聲稱，美國政府的資助是疫苗成功的因素，但輝瑞疫苗並未得到美國資金贊助。

另外，川普未提到任何一個國際組織，但表示美國將在為世界其他地區研製疫苗之前，確保「滿足國內需求」。

在薩爾曼國王即將結束開幕致詞時，川普發推文評論了他與密西根議會共和黨領袖的會晤，他承諾：「我們將展示存在大規模前所未有的欺詐！」

川普隨後又連發數條推文，指控選民欺詐並提到了確診感染新冠病毒的兒子。這些情況彰顯了川普對此類論壇毫無興趣。過去 4 年，他常與其他領導人產生衝突，特別是在多邊主義、氣候變化和國際貿易等問題上。