中國金融委員會：對債券違法違約一事零容忍

周一 (23 日) 中國官媒新華社報導指出，針對近期中國國企債務違約問題可能爆發出的中國債市亂象，中國國務院副總理、中國國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴在召開金融相關會議時表示將規範中國債券市場發展、維護債券市場穩定，對一切不法情事「零容忍」。

在會議中指示五大要點，包含政府要做好監督之責、維護市場公平和秩序、要求金融業自律、加強各部門間協調合作，預防風險，及持續深化改革等。

當中最強調的就是維護市場秩序，表示政府要依法嚴查詐欺發行、不實資訊揭露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類不法或違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益，對違法情事零容忍。

(圖片: AFP)

近期中國出現一部分 AAA 評等的地方國企債券接連發生違約，導致債券價格大幅調整，引發債市劇烈震盪。特別是相關違約的企業在債務違約前夕，還以資產重整為名轉移體質良好的資產，成立空殼公司，引發投資人對國企「逃廢債」的質疑，打擊投資人信心，破壞市場生態。

湘財證券指出，「逃廢債」直接衝擊企業自身信用，甚至破壞產業的信心，可能導致信用風險向流動性風險轉移，如果無法及時控制還有機會出現系統性風險。而中國政府一向的態度是絕不容許出現系統性風險。

最近中國國企華晨汽車爆發債務違約，並宣布破產，目前中國證監會已依法對其展開專案調查，未來將根據調查情況對華晨集團發出行政監管措施，及對其涉嫌資訊揭露違法一事立案調查。

