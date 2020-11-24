人行官媒：債市風波對銀行業影響有限

近期中國債市頻頻出現違約事件，幾家 3A 等級企業的違約案造成債市估值大跌，引發廣泛關注。外界也擔憂這把火將燒向銀行業，對此中國人行旗下媒體《中國金融時報》引述專家認為對中國銀行業的影響不大。

專家指出，總體而言銀行自營部債券投資主要以政府公債、政策性金融債為主，企業債佔銀行的自營債券投資中比重非常低。因此，近期信用債違約對銀行的衝擊有限。

(圖片: AFP)

今年以來，商業銀行在信用債有大幅加碼的跡象，但整體來看比重仍低。根據中泰證券估算，中國銀行業整體表內持有信用債規模預計在人民幣 6 兆元，比重不到 3.5%，表外規模預計在人民幣 10 兆元，這部份是存在一定風險。

一位中資銀行金融市場業務負責人表示，在這次事件後，部分債務人變得更謹慎，主動贖回一些債券，特別是煤炭、鋼鐵等產業。另外，銀行貸款品質穩健，能抵抗風險，因此能避免這次信用債違約所帶來的風險。

普益標準指出，相對於公募基金和券商資產管理產品而言，銀行理財投資在低信評企業信用債的比例相對較低，因此資產風險相對可控制。

另一方面，這次企業信用債市場的波動受到單一事件的影響比較大，不過違約規模相對於整個債券市場來說比重很小，對銀行理財造成的影響也十分有限。

此外，中國金融委員會議中已經明確提到要穩定市場信心，維護債券市場穩定，同時對一切不法情事採取「零容忍」態度，政府要好好做到監督之責，預防風險。

