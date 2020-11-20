債務違約、央行貨幣政策預期因素交陳 中美利差飆至歷史新高

市場對於 Fed 寬鬆貨幣政策的預期， 加上近期中國國企債務違約風暴襲來、人行貨幣政策寬鬆無望等因素交陳，再度將中美利差推升至歷史高位。

對於債務違約的擔憂情緒，週四 (19 日) 推動中國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 3.36％，創下去年 5 月以來最高。自 4 月創下 2.48％的歷史新低後，中國公債殖利率迄今已漲近 90 個基點，使中美利差進一步擴大至 250 個基點，寫下歷史新高。

(圖：Zerohedge)

方正證券 (Founder Securities Co) 固定收益分析師齊晟表示，綜合近期爆發信用市場波動等因素，預計年內殖利率將震盪上行，幅度不大，但恐將難以看到拐點。

他認為，企業違約迫使金融機構必須囤積現金，來因應客戶的資金贖回壓力，市場對政府公債的需求相當疲軟。而隨著客戶加大贖回企業債的力度，可能迫使金融機構出售流動性最高的政府公債來籌集資金。

中國人行週一 (16 日) 超額續作中期借貸便利 (MLF)，向貨幣市場注入人民幣 8000 億元的流動性，以緩解近期債券違約所導致的不安情緒。

面對近期爆發的國企違約潮，中國發改委週二 (17 日) 於例行記者會表示，將著手應對企業債風險和違約處置。發言人孟瑋表示：「總體來看，企業債券的風險防範情況較好，今年未發生違約情況，累計違約率處於公司信用類債券的最低水平，違約處置率處於公司信用類債券的最高水平。」

然而，評級機構惠譽 (Fitch) 本週發布報告稱，在經濟復甦期間，隨著央行逐漸轉向更中立的政策立場，明年中國國企違約數恐小幅上升。

惠譽表示，隨著市場流動性趨緊，投資人對國企的債券需求可能持續走弱，永城煤電爆出無預警債務違約可能加快這項趨勢。

該機構表示，在永城爆發違約前，截至今年 10 月，中國有 5 家國企未能償還債務，數量接近 2 年新高。