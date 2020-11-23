松翰獨吞騰訊遠距教學產品大單 明年OID業績倍增

中國線上兒童英語市場快速成長，騰訊 (00700-HK) 為搶攻遠距商機，今年下半年除了更新 ABC mouse 3.0 版本，更首次推出點讀包教材，其中點讀筆訂單由松翰 (5471-TW) 獨家拿下；松翰不回應客戶事宜，僅強調與新客戶合作案下半年開始出貨，明年 OID(光學辨識晶片) 業績將倍增起跳。

據悉，松翰此次與騰訊合作，不僅供應 OID，還包含點讀筆中的 MCU 晶片，產品已在第三季末、第四季初出貨，由於此次騰訊推出的是 3.0 版本，產品具備一定客群，因此騰訊給松翰明年的訂單預估量，已是今年全年出貨的倍數。

松翰 OID 產品主要應用在電子教育類產品，利用光學原理與特殊編碼、印刷技術，將傳統紙本轉化為聲音等數位內容，曾打入中國、日本、歐美等教育市場，不過多是單一專案，營收貢獻約 1 成。

今年由於疫情爆發，遠距互動成市場顯學，松翰先前耕耘的教育市場蓬勃發展，加上 OID 技術有寡佔優勢，上半年 OID 出貨已接近去年全年，下半年更優於上半年，今年 OID 業績將較去年倍增，營收貢獻上看 2 成，成為今年快速成長的產品線之一。

松翰看好，新客戶為知名品牌，具備行銷專業，且切入產品有龐大客群，加上中國家長為降低孩童受疫情傳染，課後學習地點大量從過往補習班移回家中，帶動相關產品熱銷，有助明年 OID 業績大躍進。

松翰 OID 因市場競爭者較少，產品毛利率優於公司平均，隨著出貨陸續放量，也將進一步改善獲利結構。

松翰今年受惠疫情帶動，過往布局產品迎來收割期，第一波因與疫情直接相關，測溫槍 MCU 業績跳增，第二波隨著遠距工作趨勢確立，影像控制 IC 接棒成長動能，推升公司業績續創新高，未來隨著遠距教學商機發酵，OID 將成為新動能。