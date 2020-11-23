半導體族群火力全開 台股逼近「萬四」 漲161點收13878點

台股今 (23) 日早盤大漲逾 200 點，再寫歷史新高 13921 點，儘管盤中漲幅收斂，表現仍優於亞股，晶圓雙雄躍居多頭指標，半導體族群買氣強強滾，中小型股也持續吸引資金進駐，加權指數終場上漲 161.57 點或 1.18%，收在 13878.01 點，成交值 2349.95 億元。

觀察權值股走勢，聯電受外資青睞，目標價調高至 54.5 元，帶動今日股價直奔漲停 36.35 元，創逾 18 年來新高；台積電同步發動攻勢，上漲 1.7%，終場收 496.5 元，蓄勢挑戰 500 元關卡；不過，股王大立光今日表現偏弱勢，下跌逾 1%。

股后矽力 - KY 強勢攻上漲停價 2505 元，創歷史新高；中小型半導體族群持續吸引資金進駐，包括 IC 設計股矽統、晶豪科、通嘉、鈺創、旺玖等均亮燈漲停。矽晶圓廠台勝科上演法說會行情，率先亮燈漲停；環球晶、合晶同步大漲約半根停板左右。此外，再生晶圓廠昇陽半導體及晶圓代工廠世界先進也同步走高。

傳產族群中，以鋼鐵、運輸、營建表現最為強勢，龍頭股中鋼漲逾 2%，燁興、燁輝亮燈漲停，中鴻、春源、官田鋼等也表現亮眼。受惠全球貨櫃市場運價大漲，長榮今日大漲近 4%，萬海、陽明也有近 2% 的漲幅。營建股中，鄉林率先攻上漲停，京城、國產、鼎固 - KY、冠德、太子也都在盤面上表現。