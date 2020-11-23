【日盛投顧】5日線不破 指數仍有機會再創高

◆盤勢分析

1. 繼晶圓代工後，封測價格也將調漲，半導體需求火紅助攻下，週一台股開高走高震盪，最高點 13,921 點再創歷史新高，最低點 13,794 點守穩 5 日線 (13,737 點)、10 日線(13,507 點)、月線(13,158 點)、季線(12,872 點)、半年線(12,520 點) 及年線 (11,805 點)，終場指數上漲 161.57 點，漲幅 1.18%，收在 13,878.01 點，成交金額為 2,363.41 億元，大於 5 日均量(2,280 億元) 及 20 日均量(2,070 億元)。三大法人合計買超 127.20 億元：外資買超 108.77 億元、投信賣超 2.01 億元、自營商買超 20.44 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 13,600 點至 13,700 點，壓力為 14,100 點至 14,200 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (93) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.97%，收在 173.06 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 169 點附近，壓力為 177 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (93) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢將於高檔震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、11 月營收預期?、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

半導體、5G、PCB、被動元件、運輸為短線盤面主流

1. 半導體：晶圓代工產能滿載助漲價格，2330 台積電、2303 聯電、5347 世界先進搶擴產，帶動 2404 漢唐、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。記憶體 2337 旺宏、2408 南亞科受惠陸廠轉單，IC 封測價格第四季起調漲，3711 日月光投控、8150 南茂、6451 訊芯 - KY、2449 京元電、6683 雍智等向前衝，IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY 等，二線的 3041 揚智、5269 祥碩、6533 晶心科、6643M31、6233 旺玖、2363 矽統、8081 致新、3006 晶豪科週一強強滾。

2.5G：全球拚 5G 商轉，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機，2314 台揚也將與富爸爸 2317 鴻海合作奪先機。

3.PCB：載板供需吃緊，相關公司如 3189 景碩、8046 南電等將受惠。

4. 被動元件：第四季供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2375 凱美、8042 金山電、2456 奇力新、6284 佳邦、2428 興勤等將可受惠。

5. 運輸：運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

6. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9904 寶成、9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、休閒車 5288 豐祥 - KY、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達、高爾夫球 8924 大田、8928 鉅明、8938 明安、6670 復盛應用等。

7. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、1760 寶齡富錦、1795 美時、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫等。

8. 車用：Tesla 上海廠 2021 年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成、4938 和碩、2357 華碩等長線將相對受惠，車市回溫，零組件 2231 為升、6279 胡連等可望受惠。