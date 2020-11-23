聯電跳空漲停創逾18年新高價 市值逼近股王大立光

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 受惠外資大舉調升目標價，喊至 54.5 元，激勵今 (23) 日股價開盤 9 分鐘隨即攻上漲停價 36.35 元，盤中漲停鎖住，創 2002 年 7 月以來新高，漲停委買單高掛超過 2 萬張，市值也攀升至 4514.64 億元，逼近股王大立光。

外資指出，聯電第三季獲利寫下 14 年新高，只是大趨勢的開端，在 8 吋需求強勁，價格漲價下，加上受惠 5G、AI 等需求推升，12 吋產能利用率也可望成長至 90-95%，且 28 奈米需求也好轉，聯電可能上調今、明年資本支出至 12 億美元。

外資看好，在 8 吋需求暢旺下，聯電下半年 ASP 將較上半年成長 3.4%，明年更將增加 3.7%，並上調聯電今、明年與後年獲利預估，預估今年 EPS 將達 1.85 元，明年可望超越 2 元。

聯電總經理簡山傑表示，第四季與明年第一季展望都不錯，未來營運將一年比一年好；目前 8 吋產能嚴重不足，此情況確定會延續到明年。

聯電前 10 月營收 1468.07 億元，年增 21.39%。聯電預估，第四季晶圓出貨量季增 1-2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 1%，產能利用率 94-96%，優於第三季的 90%，由於新台幣表現強勢，估毛利率將受些微影響。

