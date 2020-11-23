【街口投信】股市及債市週報

【股市】

Moderna 上週一表示，其新冠病毒疫苗的有效性超過 94%，為繼 Pfizer 之後，第二家表示疫苗擁有高有效性的製藥商。此外，Moderna 表示其疫苗在華氏 36 到 46 度（標準家用或醫用冰箱的溫度）下穩定保存達 30 天，負 4 華氏度下最多可以存儲六個月，投資人對此訊息感到振奮。相比之下，Pfizer 的疫苗儲存溫度為華氏 - 94 度。另外，上周稍晚時，Pfizer 公布最終數據顯示疫苗有效性高達 95%，且在週五已申請緊急使用授權。同時，傳出 FDA 將在 12 月 8-10 日召開會議，可能針對 Pfizer 與 Moderna 的疫苗進行授權討論會議。

不過，市場對疫苗的正面訊息反映逐漸淡化，雖然帶動 Dow Jones 以及 S&P500 紛創新高，但受到全球疫情升溫以及收緊封鎖令的影響，導致賣壓持續湧現，市場出現上沖下洗的情況。此外，美國財政部和 FED 之間在繼續為經濟衰退期間實施的一些緊急計劃提供資金方面也存在分歧，同時也給週五的投資情緒造成壓力；週五也導致 Dow Jones 和標普 500 指數出現三週來的首周下跌。

街口投信表示第二家疫苗製造商 Moderna 如預期般，發佈高有效性數據且保存方式更為簡便，一度帶領經濟重啟企業股價上漲。依據美國新冠疫苗神速行動 (Operation Warp Speed) 主席的預期，最快 12 月 11 或 12 日將在美國首次提供疫苗施打；不過，全球各地疫情依舊嚴峻，正面的疫苗訊息逐漸淡化，短期更多限制令的推出，以及美國財政部與 FED 之間的分歧，恐持續壓抑投資人樂觀情緒，市場短暫的風險仍舊存在。

【債市】

儘管歐美疫情持續升溫，但受到疫苗研發正面消息激勵，帶動上週新興市場債券指數連續第三周走高，J.P. Morgan EMBIGD 指數通周上漲 0.46%，本月以來累計漲幅達 3.80%。上週土耳其央行如市場預料升息 4.75%，央行回歸傳統市場作法使土耳其債券得以保住本月以來約 9% 之漲幅；上週印尼及菲律賓央行出乎市場預料降息一碼，則顯示美國可能維持低利率較長時間，以及國際貿易緊張關係在拜登上台後或將緩和之預期，給予新興市場央行更多可降息空間。上週五南非政府信評遭國際信評公司惠譽及穆迪分別調降一級至 BB-/Ba2，信評展望皆維持負面，主要係該國公務員薪資佔政府收入比重居高不下，加上疫情嚴重影響財政收入，預計將持續弱化其財政體質。

街口投信表示本周包含南韓、奈及利亞、哥倫比亞、迦納… 等新興市場央行將召開利率會議，市場多預期利率將維持不變，不過當前全球環境仍可能促使央行出乎市場預料採取降息。

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