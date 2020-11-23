疫苗報佳音 原物料相關類股啟動

一週回顧及表現

成熟市場

1. 疫苗臨床試驗數據報佳音，但疫情蔓延情況不減，且聯準會同意將未使用的緊急貸款工具資金退還財政部，加上 10 月份零售銷售成長放緩，拖累美股下跌 0.8%；

2. 歐洲央行暗示將延長或擴大刺激計劃，歐股上漲 1.0%。

新興市場

1. 中國工業生產年成長、固定資產投資皆優於預期，但零售銷售成長步伐不如預期，中國股市小幅上漲 0.8%；

2. 台灣核心 CPI 溫和上漲至 0.53%，10 月份出口年成長 11.2%，大幅優於預期的 5.4%，利多不斷的台灣股市在上週突破 13,000 點的歷史高位，單週上漲 3.3%。

債券市場

1. 財政部要求退還資金、新冠肺炎疫情持續蔓延，引起市場避險情緒上升，美國政府公債上升 0.6%；

2. 美國公債殖利率下降，加上全球高收益債、新興市場債券利差小幅變化之下，指數價格分別上漲 0.8%、0.4%。

原物料、匯率

1. 美元指數小幅下跌 0.4%，財政刺激方案卡關，金價下跌 1.0%；

2. 美國商業用原油存量持續在去庫存，且油價在疫苗利多助長下，單週上漲 5.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/11/23（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/20）

資料來源: Bloomberg，2020/11/23（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/11/20）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會與財政部角力

聯準會要在疫情衝擊與高債務佔比等不利因素影響下，避免爆發系統性金融風險並刺激經濟復甦，運作正常的利率與信用市場是必要因素，各項緊急融通機制到期日如何延長將成聯準會與財政部角力重點。

資料來源： Bloomberg、FED，「鉅亨買基金」整理，FED，皆為美銀美林債券系列指數，2020/11/19。

2. 小型股春天來臨？

美國小型股從 10 月底以來上漲 15%，優於美國大型股的 9.11%，從目前經濟週期與美國公債長短期利差來看，小型股都有機會繼續跑贏大型股。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與羅素 2000 指數，2020/11/19。

3. 菲律賓、印尼意外降息

菲律賓、印度兩國今年以來已經降息數次，然而疫情在兩國狀況嚴重，央行在上週意外降息至歷史低點以刺激經濟復甦。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/23。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/11/19。

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