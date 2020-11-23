第二批綠電交易成果 18家企業年交易量逾7億度

經濟部標準檢驗局今 (23) 日公布第二批再生能源轉供綠電交易成果，包含台積電 (2330-TW)、元太 (8069-TW)、大江 (8436-TW) 等共計 18 家再生能源需求、供給及售電業者，累計總裝置容量達 282.2MW，估算年交易量逾 7 億度 (約 70 萬張憑證)，也較第一批轉供交易量大增近 7 倍。

標檢局表示，為滿足國內綠色供應鏈、企業擴大使用再生能源需求，今年 5 月首批 1.1 億度再生能源轉供順利交易後，持續輔導再生能源市場參與者，第二批再生能源轉供也首次納入陸域風電參與轉供交易模式，為再生能源交易注入新動能，累積年交易量逾 8 億度 (約 80 萬張憑證規模)。

標檢局進一步指出，今年是台灣再生能源發展關鍵年，綠電需求也從製造業供應鏈擴展到生技醫療、零售等產業，而台灣再生能源憑證 (T-REC) 也獲得國際知名的環境資料揭露申報系統 (CDP)、美國電子產品環境影響評估工具 (EPEAT) 等組織認可，有助企業提高 ESG、接軌國際綠色供應鏈，並打造台灣成為亞太綠能中心，

標檢局第二批綠電交易成果，包含大江生醫、元太、台積電、台灣萊雅、台北 101、博仲法律事務所等 6 家綠電用戶，得禾能源、富崴能源、苗栗風力、中威風力、鹿威風力、安威風力、崎威風力、通威風力、清風風力等 9 家綠電發電業，以及台汽綠能、瓦特先生及富威電力等 3 家綠電售電業者。