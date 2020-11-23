〈矽格法說〉5G、無線網通晶片測試需求強 明年營收估增雙位數再創高

封測廠矽格 (6257-TW) 今 (23) 日召開法說會，董事長黃興陽表示，受惠 5G、無線網通晶片需求強勁，訂單已看至明年上半年，預計明年營收將再增加雙位數，續創新高，且為因應客戶訂單，資本支出也將維持強勁力道。

黃興陽表示，今年資本支出約 50-60 億元，隨著設備到位，產能擴充效應已陸續反映在今年營收，加上 5G 元年推升相關晶片測試需求，矽格前 10 月營收已超越去年全年，達 100.67 億元，年增 22.13%。

黃興陽看好，明年隨著 5G 擴大商轉，測試產品多樣化、測試時程也拉長，加上 AI、物聯網、汽車、網路等晶片持續成長，稼動率至少滿載到明年上半年，與同業看法一致，並看好 5G 相關營收比重將從現在 15%，拉升至明年的 25%。

矽格也根據客戶預算，預計明年資本支出維持強勁力道，對於先前日月光投控 (3711-TW) 傳出調漲價格，總經理葉燦練指出，封測業界漲價不容易，如果同業願意帶頭漲價，矽格樂觀其成。

針對新技術，黃興陽補充，矽格正進行開發 5G mmWave AiP(天線封裝) 測試，預計明年下半年會有解決方案問世。