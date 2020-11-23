台聚看好EVA價格漲至年底 明年上半年需求持穩

台聚 (1304-TW) 今 (23) 日召開法說會，台聚表示，在市場持續吃緊下，EVA 價格暴衝走勢將延續至年底，預估 12 月 EVA 價格將上漲至 2200 美元，明年可望逐漸回歸正常水準，就目前客戶提供的資訊來看，上半年需求可望持穩。

台聚發言人吳銘宗表示，今年 EVA 產品受到疫情影響大，客戶需求及產品價格震盪，EVA 價格與需求第二季大幅下滑後，第三季起中國太陽能搶裝潮帶動相關需求大增，EVA 價格開始向上，第四季更面臨供不應求情況。

吳銘宗指出，今年 5、6 月受疫情影響，EVA 價格每噸最低下跌至 950 美元，8 月起因供需開始失衡，價格暴衝，9 月已回升至疫情發生前水準，10 月達到 1500-1600 美元，11 月上漲至 1900-2000 美元，由於供給持續吃緊，預估 12 月價格將持續上漲至 2200 美元。

不過，吳銘宗表示，明年第一季中國預計將有 30 萬噸 EVA 產能投產，供給增加後，今年下半年 EVA 因供需失衡的價格暴衝現象，將逐漸回復正常。

但由於太陽能發電成本下降，綠能已成全球趨勢，預期封裝膜級 EVA 需求將持續成長，且客戶還會持續擴產，也要求增加供應，就目前客戶提供的資訊來看，明年上半年需求可望持穩。

對於明年展望，台聚認為，市場普遍擔憂二次疫情與疫苗等變數影響復甦，對明年油價保守看待，估將維持維持 40 美元水準；乙烯方面，明年新增產能大於需求量，主要新產能來自中國、韓國及泰國等地，全年乙烯供應可相對穩定。

台聚總經理王克舜表示，現在仍以急單或短單為主，無論客戶或同業，均擔憂疫情帶來的風險，不敢對未來發展抱持太樂觀看法，不會建立太多庫存與購料，在不確定因素持續存在下，產業上中下游均謹慎保守因應。