〈陸股盤後〉周期股推升漲勢 上證指數站上3400點

陸股今 (23 日) 在周期股帶領之下表現強勢，3 大指數午盤一度均漲超 1%，雖尾盤漲勢回落，上證指數時隔兩個月重回 3400 上方。

截至收盤，上證指數報 3414.49 點，漲 1.09%；深成指數報 13955.28 點，漲 0.74%；創業板指數報 2686.36 點，漲 0.72%。

(鉅亨網圖表)

成交金額部分，滬市成交 4315.04 億元，深市成交 5224.55 億元，兩市合計成交 9539.59 元人民幣，較上一交易日明顯放量，北上資金淨流入超過百億。

以類股來看，多數類股上漲，特別是煤炭、染料、白酒、汽車、有色金屬等表現較佳，而酒店餐飲、航運等旅遊相關，及消費電子、家電、5G 等個股跌幅居前。

消息面部分，劉鶴主持召開金融委第四十三次會議，研究規範債券市場，要求不發生系統性風險的底線。同時，監管部門要求各銀行保險機構，不得變相增加小微企業隱性融資成本。

巨豐證券認為，短期來看，受上方強壓以及經濟復甦強支撐影響，上證指數在 3200-3400 點震盪整理，進入多空拉鋸階段。

和信投顧表示，市場資金繼續聚焦順周期板塊，染料、煤炭、有色、化工、有機矽等板塊全線大漲，伴隨量能釋放之下，讓上證指數能站上 3400 點，有望挑戰 3426-3458 區間阻力。